12 Ocak Yarın (Pazartesi) Okullar Tatil mi?

12 Ocak yarın okullar tatil mi? Şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 12 Ocak 2026 Pazartesi günü okul tatili olan iller ve valilik açıklamaları.

12 Ocak Yarın (Pazartesi) Okullar Tatil mi?
Türkiye, yeni haftaya Batı bölgelerinden gelen şiddetli rüzgar ve yağışlı havanın etkisiyle giriyor. Meteoroloji verilerine göre, rüzgarın hızının yer yer 90 km/saati bulması beklenen illerde "çatı uçması ve ulaşımda aksamalar" riski nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği tartışılıyor. 11 Ocak Pazar günü akşam saatleri itibarıyla, valiliklerin kriz merkezlerinde değerlendirmeler devam ediyor. İşte "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna dair güncel bilgiler...
12 OCAK PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şu an itibarıyla (11 Ocak Pazar), Valiliklerden 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe yönelik resmi bir il genelinde tatil kararı henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, fırtınanın ulaşımı imkansız kıldığı kıyı bölgelerinde ve taşımalı eğitimin yapıldığı yüksek kesimlerde kararların gece yarısına doğru netleşmesi bekleniyor.

İSTANBUL VE İZMİR'DE FIRTINA ALARMI
İstanbul: İstanbul Valiliği, AFAD ve MGM üzerinden yapılan uyarılarda kuvvetli lodos fırtınasına dikkat çekildi. Deniz ulaşımındaki iptallerin eğitime engel olup olmayacağı takip ediliyor. Şu an için İstanbul'da okullar açık görünüyor.

İzmir ve Çanakkale: Ege kıyılarında beklenen fırtına ve fırtına ile birlikte gelecek şiddetli yağış, özellikle Çanakkale ve İzmir'in bazı ilçelerinde "fırtına tatili" ihtimalini masaya yatırdı. Velilerin gözü Valilik resmi sosyal medya hesaplarında.

TATİL İHTİMALİ OLAN DİĞER BÖLGELER
Hava durumuna bağlı olarak şu bölgelerde "kar" veya "fırtına" tatili kararları gelebilir:

Hakkari ve Van: Bölgedeki yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verilme ihtimali oldukça yüksek.

Bursa ve Balıkesir: Güney Marmara hattında etkili olacak şiddetli rüzgar, taşımalı eğitim yapan öğrenciler için risk teşkil edebileceğinden yerel tatil kararları duyurulabilir.

15 TATİLE SON 1 HAFTA!
Öğrenciler için bir diğer önemli konu ise yarıyıl tatili. 12 Ocak haftası, aynı zamanda 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin son haftası olacak:


Karne Günü: 16 Ocak 2026 Cuma.

Sömestr Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi.


