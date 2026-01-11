11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Basketbol Süper Ligi'nde yeni lider Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup etti.

calendar 11 Ocak 2026 19:54 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2026 20:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı lacivertliler, 89-58'lik skorla kazandı.

Ligde 15. maçında 13. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i geçerek liderlik koltuğuna yükseldi.

Haftaya 3. sırada giren Bahçeşehir Koleji ise 4. mağlubiyetini aldı.


Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Beko: Hall 7, Melih Mahmutoğlu 8, Tarık Biberovic 13, Melli 7, Silva 17, James Metecan Birsen 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 4, Boston 4, De Colo 13, Jantunen 5, Faruk Biberovic

Bahçeşehir Koleji: Flynn 4, İsmet Akpınar 5, Mitchell 8, Cavanaugh 11, Williams 7, Ford 3, Homesly, Furkan Haltalı 7, Göktuğ Baş 5, Hale 8, Mustafa Yiğit Açar

1. Periyot: 23-16

Devre: 54-24

3. Periyot: 70-43

Beş faulle çıkanlar: 31.21 Furkan Haltalı, 31.39 Williams, 33.48 Ford (Bahçeşehir Koleji)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
