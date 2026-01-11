Basketbol Süper Ligi'nde yeni lider Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi sarı lacivertliler, 89-58'lik skorla kazandı.Ligde 15. maçında 13. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i geçerek liderlik koltuğuna yükseldi.Haftaya 3. sırada giren Bahçeşehir Koleji ise 4. mağlubiyetini aldı.: Ülker Spor ve Etkinlik: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper GökçebelHall 7, Melih Mahmutoğlu 8, Tarık Biberovic 13, Melli 7, Silva 17, James Metecan Birsen 11, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 4, Boston 4, De Colo 13, Jantunen 5, Faruk BiberovicFlynn 4, İsmet Akpınar 5, Mitchell 8, Cavanaugh 11, Williams 7, Ford 3, Homesly, Furkan Haltalı 7, Göktuğ Baş 5, Hale 8, Mustafa Yiğit Açar23-1654-2470-4331.21 Furkan Haltalı, 31.39 Williams, 33.48 Ford (Bahçeşehir Koleji)