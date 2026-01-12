12 Ocak
Fenerbahçe'den yağmurluk hamlesi

Fenerbahçe taraftarlarının, Galatasaray derbisinde meşhur olan yağmurlukların satışa çıkmasını istedi. Fenerium da bu talep üzerine satış kararı aldı.

calendar 12 Ocak 2026 14:01
Fenerbahçe'den yağmurluk hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'a karşı 2-0'lık skorla kazandıkları Turkcell Süper Kupa final maçının simgelerinden biri haline gelen yağmurlukları satışa çıkarma kararı aldı.

Tribünlerde sarı ve lacivert şeklinde koreografiye benzer bir görüntü sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar bu yağmurlukların 'hatıra' olarak satışa çıkarılmasını istedi.

Fenerbahçe'nin resmi ürün mağazası Fenerium, taraftardan gelen talep üzerine bu yağmurlukları stadyumdaki Maraton Fenerium mağazasında vitrine koydu.

Fenerium'un kısa süre içerisinde yağmurlukları satışa çıkaracağı öğrenildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
