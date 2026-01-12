12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda maçları yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının 2. haftasında 14-15 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

calendar 12 Ocak 2026 12:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, 2. haftadaki 8 müsabakada görev yapacak hakemler şöyle:

14 Ocak Çarşamba:


Aliağa Futbol-Samsunspor: Melih Aldemir

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Direnç Tonusluoğlu

İstanbulspor-Trabzonspor: Burak Demirkıran

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe: Turgut Doman

15 Ocak Perşembe:

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor: Ömer Faruk Gültekin

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Fatih Tokail

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
