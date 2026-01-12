NBA kulislerine göre New Orleans Pelicans, Zion Williamson, Herbert Jones ve Trey Murphy III için gelen takas taleplerini geri çeviriyor.NBA muhabiri Chris Haynes, Pelicans'ın bu üç oyuncunun 5 Şubat takas son tarihine kadar takımda kalacağını diğer takımlara net şekilde ilettiğini aktardı.Haynes ayrıca, Derik Queen ve Jeremiah Fears'ın da "dokunulmaz" olarak görüldüğünü belirtti. Zaten bu sezon için Pelicans'ın iki çaylak oyuncusunu takas etmeyi düşünmesi beklenmiyordu.Pelicans, geçtiğimiz baharda yönetimsel bir değişime gitmiş, basketbol operasyonları başkanı David Griffin'in yerine Joe Dumars getirilmişti. Dumars, eski Pistons genel menajeri Troy Weaver'ı da yardımcısı olarak kadroya katmıştı. İkili, ilk yaz dönemlerinde CJ McCollum'u göndererek ve 2026 birinci tur hakkından feragat ederek Derik Queen'i draft etmiş, kendi lotarya seçimleriyle de Jeremiah Fears'ı kadroya katmıştı.New Orleans'ın sezona 8 galibiyet – 31 mağlubiyet gibi son derece kötü bir başlangıç yapmasının ardından, önümüzdeki haftalarda köklü kadro değişiklikleri olabileceği konuşuluyordu.Bazı kaynaklar Pelicans'ın Jones ve Murphy'yi takas etmeye sıcak bakmadığını belirtse de, geçmişe kıyasla bu iki isim için gelen teklifleri dinlemeye daha açık olabilecekleri, ancak bedelin yine de "son derece yüksek" olacağı ifade ediliyordu. Ayrıca Zion Williamson'ın, kulübün uzun vadeli planlarında yer alma ihtimalinin giderek azaldığına dair söylentiler de vardı.Haynes'in son güncellemesine göre ise, bu üç tecrübeli oyuncunun bu sezon herhangi bir yere gitmesi beklenmiyor. Ancak takas son tarihine yaklaşık dört hafta olduğu hatırlatılırken, Pelicans'ın cazip bir teklif gelmesi durumunda fikrini değiştirmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığı da vurgulanıyor.2019 Draftı'nın 1 numarası olan ve iki kez All-Star seçilenkariyeri boyunca ciddi sakatlıklarla boğuştu ve yalnızca iki sezonda 30 maçın üzerinde forma giyebildi. Buna rağmen sağlıklı olduğu dönemlerde etkileyici performanslar sergiledi. Bu sezon 23 maçta, 22.4 sayı, 5.9 ribaund, 3.4 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı.25 yaşındaki yıldız oyuncu bu hafta Chicago Bulls ile de anılmıştı. Williamson bu sezon 39.4 milyon dolar kazanıyor ve önümüzdeki iki yıl için yaklaşık 87 milyon dolar alacağı bulunuyor. Ancak kontratında yer alan özel maddeler nedeniyle, kilosu ve oynadığı maç sayısına bağlı olarak maaşlarının garanti dışı kalabileceği belirtiliyor.2024 yılında NBA En İyi Savunma Birinci Beşi'ne seçilenise bu sezon 9.5 sayı, 3.7 ribaund, 2.3 asist ve 1.7 top çalma ortalamalarıyla oynuyor. Ancak %39.4 saha içi isabet oranıyla kariyerinin en düşük seviyesinde bulunuyor. 27 yaşındaki Jones'un bu yaz imzaladığı kontrat uzatması nedeniyle 14 Ocak'a kadar takas edilmesi mümkün değildi. Bu sezon maaş yükü 14 milyon dolar, önümüzdeki üç yıl için alacağı toplam ücret 58.3 milyon dolar, ayrıca 2029/30 sezonu için 24.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Jones'un adı özellikle Lakers gibi savunma kanat oyuncusu arayan takımlarla anılıyor.25 yaşındakiise Pelicans için güvenilir bir iki yönlü silah haline gelmiş durumda. Dört yıl ve 112 milyon dolarlık çaylak uzatma kontratının ilk sezonunda 21.3 sayı, 6.1 ribaund, 3.5 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarıyla kariyer rekorları kırıyor. Ayrıca %49.5 saha içi ve %90.8 serbest atış isabet oranları da kariyerinin en iyi seviyeleri arasında yer alıyor. Golden State Warriors başta olmak üzere birçok takımın Murphy'ye ciddi ilgi gösterdiği belirtiliyor.Pelicans, bu sezon Williamson, Jones ve Murphy'yi kadroda tutsa bile, Jordan Poole, Saddiq Bey, Jose Alvarado ve Kevon Looney gibi isimlerin takas adayları arasında yer almaya devam ettiği ifade ediliyor.