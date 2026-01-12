12 Ocak
Beşiktaş'ın transfer planları sekteye uğradı

Ara transfer döneminde henüz takviye gerçekleştiremeyen Beşiktaş'ta hedefteki oyuncularla görüşmelerde pürüzler aşılamadı. Sergen Yalçın'ın istediği takımlar için yapılan girişimler yüksek bonservis bedelleri nedeniyle sonuçsuz kaldı.

calendar 12 Ocak 2026 11:03
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın transfer planları sekteye uğradı
Trendyol Süper Lig'de 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 6 Şubat Cuma günü sona erecek.

Beşiktaş, bu süreçte Jonas Svensson, David Jurasek, Gabriel Paulista ve Mert Günok ile yollarını ayırırken, Necip Uysal da kadro dışı bırakıldı.

Ancak siyah-beyazlılar henüz kadroya yeni bir oyuncu katamadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, ara transferde 5-6 oyuncu almayı planladıklarını belirtmişti. Öncelikli olarak kaleci, stoper, sol bek ve orta saha takviyeleri hedefleniyor, fakat yapılan görüşmeler bugüne kadar sonuç vermedi.


CHELSEA ENGELİ

Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i şu an satmak istemeyen Chelsea, Beşiktaş'ın planlarını zorlaştırıyor. Wolverhampton'un Fildişi Sahilli stoperi Emmanuel Agbadou, transfer için hazır olsa da İngiliz kulübü indirime yanaşmıyor. Beşiktaş, milli orta saha Salih Özcan ile 3,5 yıllık sözleşmede anlaşma sağladı, ancak Borussia Dortmund'un 4 milyon euroluk talebi süreci durduruyor.

Ayrıca Portekizli sol bek Nuno Tavares için Beşiktaş, Lazio'ya 11 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. İtalyan ekibi ise 15 milyon euro istiyor. Taraflar anlaşırsa transferin gerçekleşmesi bekleniyor. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
