Galatasaray'da kesin çözüm haftası: Yusuf Demir!

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, gözünü transfer ve ayrılacak isimlere çevirdi.
ÇÖZÜM HAFTASI
Galatasaray, kadroda düşünülmeyen ve ayrılması beklenen Yusuf Demir konusunu da bu hafta çözmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç futbolcudan kendisine kulüp bulmasını ve takımdan ayrılmasını istedi. Yusuf Demir'in ise sezonun kalanı için alacağını talep etmesinin ardından kadro dışı ihtimali de gündeme geldi.
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili yaşanan süreci bu hafta çözüme kavuşturmayı planlıyor.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz hafta basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında, "Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz. Bunu kendisi ile de konuştuk." demişti.
BERKAN KUTLU AYRILDI
Abdullah Kavukcu, 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada Yusuf Demir ile birlikte Berkan Kutlu ile yolların ayrılacağını açıklamıştı. Berkan Kutlu, bu açıklamanın ardından Konyaspor'a imza attı. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir ile ilgili süreci de bu hafta tamamlamayı planlıyor.
Galatasaray'a 2022 yılında imza atan 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 25 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
