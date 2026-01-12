12 Ocak
Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta BAXI Manresa sınavında

EuroCup A Grubu'nda liderlik takibini sürdüren Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa'yı sahasında konuk edecek.

12 Ocak 2026 12:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu'nun 14. haftasında 13 Ocak Salı günü İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

EuroCup'ta 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda 2. sırada yer alıyor. Organizasyonun geride kalan bölümünde 13 maça çıkan İspanyol ekibi ise 7 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.

Son maçında Cedevita Olimpija'yı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa ile ligin ilk bölümünde deplasmanda oynadığı maçı 81-67 kazanmıştı.

