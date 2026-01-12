Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta BAXI Manresa sınavında

Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu'nun 14. haftasında 13 Ocak Salı günü İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
EuroCup'ta 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, grubunda 2. sırada yer alıyor. Organizasyonun geride kalan bölümünde 13 maça çıkan İspanyol ekibi ise 7 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor.
Son maçında Cedevita Olimpija'yı mağlup eden Bahçeşehir Koleji, BAXI Manresa ile ligin ilk bölümünde deplasmanda oynadığı maçı 81-67 kazanmıştı.
