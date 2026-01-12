Domenico Tedesco, kariyerinin zirvesinde!

8 Eylül 2025'te göreve geldiği Fenerbahçe'yi kısa sürede ayağa kaldıran teknik direktör Domenico Tedesco, takımına 11 yıl sonra Süper Kupa sevinci yaşattı.
Eleştirilere kulak tıkayıp sadece işine odaklanan İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte ilk kupasını kazandı.
Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışı veren Tedesco, kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
40 yaşındaki hoca, daha önce 2021-22 sezonunda Leipzig'de Almanya Kupası'na uzanmıştı.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Fenerbahçe'nin başında 23 maçta 14 galibiyet-7 beraberlik-2 mağlubiyet alan Tedesco, 2.13'lük puan ortalamasıyla kariyerinin zirvesinde bulunuyor.
Eleştirilere kulak tıkayıp sadece işine odaklanan İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekipte ilk kupasını kazandı.
Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışı veren Tedesco, kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
40 yaşındaki hoca, daha önce 2021-22 sezonunda Leipzig'de Almanya Kupası'na uzanmıştı.
KARİYERİNİN ZİRVESİNDE
Fenerbahçe'nin başında 23 maçta 14 galibiyet-7 beraberlik-2 mağlubiyet alan Tedesco, 2.13'lük puan ortalamasıyla kariyerinin zirvesinde bulunuyor.