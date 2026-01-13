Fenerbahçe'ye iki isimden 20 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Fenerbahçe'de gelenler kadar gidecek olan oyuncularla ilgili de çalışmalar sürüyor. Matteo Guendouzi transferi sonrasında forma şansı azalan Fred, takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor.
OLYMPIAKOS TALİP OLDU
Bir dönem Domenico Tedesco'yla da sıkıntı yaşayan Brezilyalı oyuncuya Yunan ekibi Olympiakos talip oldu. Oly'nin sambacı için Fenerbahçe'ye 9 milyon euro önerdiği, yönetimin de bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
İLK RESMİ TEKLİF RENNES'DEN
Fred gibi takımdan ayrılmak isteyen bir diğer isim Sebastian Szymanski.
Unio Berlin, PSV gibi takımların talip olduğu oyuncu için ilk resmi teklif Rennes'den geldi. Fransız ekibi, sarı-lacivertlilere 11 milyon euro bonservis artı bonuslar içeren bir öneri sundu. Yönetim, bu teklifi kabul etmeye hazırlanıyor.
KASAYA 20 MİLYON EURO GİRECEK
Bu hafta içinde iki transferden Fenerbahçe'nin kasasına 20 milyon euro bonservis girecek.
