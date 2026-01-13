İngiltere Premier Lig devi Liverpool, FA Cup 3. Tur mücadelesinde sahasında İngiltere 3. Lig ekiplerinden Barnsley'i konuk etti.
Anfield'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Liverpool, 4-1'lik skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren goller; 9. dakikada Dominik Szoboszlai, 36. dakikada Jeremie Frimpong, 84. dakikada Florian Wirtz ve 90+4. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.
Konuk ekip Barnsley'in tek golü ise 40. dakikada, Szoboszlai'nin savunmadaki hatasında Adam Phillips'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool FA Cup'ta bir üst tura yükselirken, Barnsley turnuvaya veda etti.
