12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Liverpool, kupa maçında çok rahat turladı!

Liverpool, FA Cup 3. tur maçında 3. Lig ekibi Barnsley'i 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.


İngiltere Premier Lig devi Liverpool, FA Cup 3. Tur mücadelesinde sahasında İngiltere 3. Lig ekiplerinden Barnsley'i konuk etti.

Anfield'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Liverpool, 4-1'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren goller; 9. dakikada Dominik Szoboszlai, 36. dakikada Jeremie Frimpong, 84. dakikada Florian Wirtz ve 90+4. dakikada Hugo Ekitike kaydetti.



Konuk ekip Barnsley'in tek golü ise 40. dakikada, Szoboszlai'nin savunmadaki hatasında Adam Phillips'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool FA Cup'ta bir üst tura yükselirken, Barnsley turnuvaya veda etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
