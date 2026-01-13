Kanadalı tenisçi Raonic kortlara veda etti

Kanadalı tenisçi Milos Raonic, aktif sporculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.





"ZAMANI GELDİ, EMEKLİ OLUYORUM"



ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda 35 yaşındaki Raonic, "Zamanı geldi, tenisten emekli oluyorum. Bu, bir gün geleceğini bildiğiniz bir an, ama nedense hiçbir zaman buna hazır hissetmiyorsunuz. Şu anda olabileceğim en hazır durumdayım." ifadelerini kullandı.



Kariyerinde dünya klasmanının üçüncü basamağına kadar yükselen Kanadalı sporcu, 2016 yılında Roger Federer'i eleyerek Wimbledon'da final oynama başarısını göstermişti.



