12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Kanadalı tenisçi Raonic kortlara veda etti

Kanadalı tenisçi Milos Raonic, 35 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı.

calendar 12 Ocak 2026 20:20 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 05:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kanadalı tenisçi Raonic kortlara veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kanadalı tenisçi Milos Raonic, aktif sporculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

"ZAMANI GELDİ, EMEKLİ OLUYORUM"

ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda 35 yaşındaki Raonic, "Zamanı geldi, tenisten emekli oluyorum. Bu, bir gün geleceğini bildiğiniz bir an, ama nedense hiçbir zaman buna hazır hissetmiyorsunuz. Şu anda olabileceğim en hazır durumdayım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde dünya klasmanının üçüncü basamağına kadar yükselen Kanadalı sporcu, 2016 yılında Roger Federer'i eleyerek Wimbledon'da final oynama başarısını göstermişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.