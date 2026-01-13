12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Pep Guardiola'dan kupa yarı finali öncesi çarpıcı itiraf: "Uyuyamadım"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İngiltere Lig Kupası yarı finalinde Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi, rakip teknik direktör Eddie Howe'a karşı plan yaparken geceyi uykusuz geçirdiğini söyledi.

12 Ocak 2026

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Newcastle United ile oynanacak İngiltere Lig Kupası yarı finali öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, rakip teknik direktör Eddie Howe'a karşı plan yaparken geceyi uykusuz geçirdiğini söyledi.

"DÜN GECE UYUYAMADIM"

Guardiola, karşılaşma öncesi hazırlık sürecine dair şu ifadeleri kullandı:



"Dün gece uyuyamadım. Dehamın, Eddie Howe'a karşı nasıl bir plan üretebileceğini düşündüm. Son dakikalarda kazandıkları maçlara bakın; bunda taraftar desteğinin büyük payı var. Bu statta atmosfer her zaman çok özel."

"ZORLUK SEVİYESİ DEĞİŞMEZ"

Yarı finalin zorluğuna da değinen Guardiola, "Arsenal ya da Chelsea ile oynamak da Newcastle'a karşı oynamak kadar zor olurdu. Yarı finallerin doğası budur" dedi.

"10 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİM..."

Deneyimli çalıştırıcı, turnuva formatına dair görüşünü de yineledi: "10 yıl önce bu kupayı kazandığımızda da söylemiştim; yarı finalin tek maç üzerinden oynanmasını isterdim."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
