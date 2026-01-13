Wayne Rooney: 'Manchester United, kimliğini yitirdi!'

Manchester United eski futbolcusu Wayne Rooney, kulübün yaşadığı kimlik krizine dikkat çekerek, çözümün kulübün ruhunu bilen isimlerden geçtiğini savundu. Rooney, özellikle teknik direktörlük koltuğu için doğru tercihin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Manchester United'da kısa süre önce yaşanan gelişmelerin ardından, Michael Carrick'in yakın zamanda takımın başına geçebileceği konuşulurken, şu an görev geçici olarak Darren Fletcher tarafından yürütülüyor.
"KULÜBÜ GERÇEKTEN TANIYAN İNSANLARA İHTİYAÇ VAR"
Rooney, bu süreçte kulübün içinden gelen isimlerin ön plana çıkması gerektiğini belirterek şunları söyledi:
"İster Michael olsun, ister Darren Fletch, ister John O'Shea ya da ben… Kulübü gerçekten tanıyan insanlara ihtiyaç var. Ya da Roy Keane… Roy'un bu konuda güçlü fikirleri olduğunu biliyorum, sezon başında da onun gelişinden bahsetmiştim. Kulübü tanıyan, kulübü önemseyen ve Manchester United oyuncusu olmanın ne anlama geldiğini bilen insanlar gerekli."
"KULÜP KİMLİĞİNİ KAYBETTİ"
Manchester United'ın özünden uzaklaştığını ifade eden Rooney, "Kulüp kimliğini kaybetti, o aile hissini yitirdi. İster Ole Gunnar Solskjaer olsun ister Michael, bu Manchester United ruhunu geri getirmek için bir fırsat" dedi.
"MANU'YA ÇAĞIRILIRSAM KABUL EDERİM"
Teknik ekipte görev almaya açık olduğunu da dile getiren Rooney, "Eğer istenirse elbette katılırım. Burada iş dilenmiyorum; sadece bilinmesini isterim ki çağrılırsam kabul ederim. Ancak en kritik mesele teknik direktör atamasıdır" ifadelerini kullandı.