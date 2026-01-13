Wayne Rooney: 'Manchester United, kimliğini yitirdi!'

Manchester United eski futbolcusu Wayne Rooney, kulübün yaşadığı kimlik krizine dikkat çekerek, çözümün kulübün ruhunu bilen isimlerden geçtiğini savundu. Rooney, özellikle teknik direktörlük koltuğu için doğru tercihin hayati önem taşıdığını vurguladı.



Manchester United'da kısa süre önce yaşanan gelişmelerin ardından, Michael Carrick'in yakın zamanda takımın başına geçebileceği konuşulurken, şu an görev geçici olarak Darren Fletcher tarafından yürütülüyor.



"KULÜBÜ GERÇEKTEN TANIYAN İNSANLARA İHTİYAÇ VAR"

Rooney, bu süreçte kulübün içinden gelen isimlerin ön plana çıkması gerektiğini belirterek şunları söyledi:Manchester United'ın özünden uzaklaştığını ifade eden Rooney,dedi.Teknik ekipte görev almaya açık olduğunu da dile getiren Rooney,ifadelerini kullandı.