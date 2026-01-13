12 Ocak
Kocaelispor'da Gaziantep FK maçı öncesi tek eksik!

Kocaelispor, Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

calendar 12 Ocak 2026 19:28 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 05:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında 13 Ocak Salı günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kocaeli temsilcisi, Çaykur Rizespor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Erzurumspor FK, Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile C Grubu'nda yer alıyor.

Kocaelispor, gruptaki ilk maçında Erzurumspor FK'yi 3-1 mağlup etti.

KOCAELİSPOR'DA TEK EKSİK

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska karşılaşmada forma giyemeyecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
