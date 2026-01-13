12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Manchester City'den Kayseri'ye: Katongo geldi!

Kayserispor'un, Manchester City U21 takımında kadrosuna kattığı Jadel Katongo, Kayseri'ye geldi.

calendar 12 Ocak 2026 23:36 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 05:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manchester City'den Kayseri'ye: Katongo geldi!
Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Kayserispor'da takıma yeni transferler katılmaya devam ediyor.

KAYSERİ'YE GELDİ

İç Anadolu ekibi son olarak Manchester City U21 takımında forma giyen Jadel Katongo'yu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı takımın prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Kayseri'ye geldi.

Katongo, kentte bir grup Kayserispor taraftarı tarafından karşılanırken, sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu Kapalı Kale'de sanal medya hesabından Katongo'ya hoş geldin paylaşımı yaptı.

Taraftar grubunun sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni transferimiz Jadel Katongo şehrimize gelmiştir. Oyuncumuza şanlı Kayserispor forması altında nice başarılar diliyoruz. Büyük Kayserispor camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
