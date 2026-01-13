12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Manchester United'da Michael Carrick hamlesi!

Manchester United, geçici teknik direktörlük görevi için eski oyuncusu Michael Carrick ile anlaşmaya hazırlanıyor; Carrick'in ilk sınavını 17 Ocak'taki Manchester City derbisinde vermesi bekleniyor.

calendar 12 Ocak 2026 22:55 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 06:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'da Michael Carrick hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester United, teknik direktörlük görevine Michael Carrick'i geçici olarak getirmeye hazırlanıyor.

Kırmızı şeytanların eski orta saha oyuncusunun, 17 Ocak'ta oynanacak Manchester City derbisinde takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

Daha önce Carrick'in bu görev için en güçlü aday olduğu belirtilirken, gazeteci Ben Jacobs'un aktardığı bilgilere göre atamanın kısa süre içinde resmiyet kazanması planlanıyor.

Haberde, Manchester United yönetiminin kararını önümüzdeki iki gün içinde, hatta salı günü duyurabileceği ifade edildi.

Lig tablosunda 7. sırada yer alan Manchester United, 21 hafta sonunda 32 puan toplamış durumda. Kırmızı Şeytanlar'da geçici teknik direktörlük koltuğuna Carrick'in oturması halinde, kritik City derbisi yeni dönemin ilk sınavı olacak.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.