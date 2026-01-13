Manchester United'da Michael Carrick hamlesi!

Manchester United, teknik direktörlük görevine Michael Carrick'i geçici olarak getirmeye hazırlanıyor.



Kırmızı şeytanların eski orta saha oyuncusunun, 17 Ocak'ta oynanacak Manchester City derbisinde takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.



Daha önce Carrick'in bu görev için en güçlü aday olduğu belirtilirken, gazeteci Ben Jacobs'un aktardığı bilgilere göre atamanın kısa süre içinde resmiyet kazanması planlanıyor.



Haberde, Manchester United yönetiminin kararını önümüzdeki iki gün içinde, hatta salı günü duyurabileceği ifade edildi.



Lig tablosunda 7. sırada yer alan Manchester United, 21 hafta sonunda 32 puan toplamış durumda. Kırmızı Şeytanlar'da geçici teknik direktörlük koltuğuna Carrick'in oturması halinde, kritik City derbisi yeni dönemin ilk sınavı olacak.