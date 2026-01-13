12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Real Madrid'de Xabi Alonso neden gitti? Guti açıkladı

Real Madrid efsanelerinden Guti, görevine son verilen teknik direktör Xabi Alonso hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

calendar 12 Ocak 2026 22:46 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 06:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Real Madrid'de Xabi Alonso neden gitti? Guti açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid efsanesi Guti, görevine son verilen teknik direktör Xabi Alonso hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, futbolcuların teknik direktörden memnun olmadığı durumların hem antrenmanlarda hem de maçlarda açıkça görüldüğünü vurguladı.

İspanyol ekibinde görev yapan Alonso'nun sözleşmesi, kulüple karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti. Guti, bu ayrılığın perde arkasına ilişkin değerlendirmesinde soyunma odası faktörüne dikkat çekti.

"AYRILIĞIN ASIL SEBEBİ..."



"Xabi döneminde soyunma odasının havasını bire bir yaşamadım" diyen Guti, "Ancak futbolcular teknik direktörden memnun değilse bu durum çok net hissedilir. Sadece antrenmanlarda değil, maçlara da yansır. Bence Xabi'nin şu anda ayrılmasının temel nedeni de buydu" ifadelerini kullandı.

"SONUÇLAR KÖTÜ DEĞİLDİ"

Alonso'nun sahadaki performansına da değinen Guti, istatistiklerin olumsuz bir tablo çizmediğini belirtti. "Oyun tarzı ya da takımın sahada yaptıkları açısından baktığımızda, yeni gördüğüm bir istatistiğe göre Hansi Flick, Barcelona'da 34 maçta Xabi ile aynı sonuçları elde etmiş. Bu da galibiyet sayısı açısından durumun kötü olmadığını gösteriyor" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.