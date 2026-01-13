Real Madrid'de Xabi Alonso neden gitti? Guti açıkladı

Real Madrid efsanesi Guti, görevine son verilen teknik direktör Xabi Alonso hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli isim, futbolcuların teknik direktörden memnun olmadığı durumların hem antrenmanlarda hem de maçlarda açıkça görüldüğünü vurguladı.
İspanyol ekibinde görev yapan Alonso'nun sözleşmesi, kulüple karşılıklı anlaşmayla feshedilmişti. Guti, bu ayrılığın perde arkasına ilişkin değerlendirmesinde soyunma odası faktörüne dikkat çekti.
"AYRILIĞIN ASIL SEBEBİ..."
"Xabi döneminde soyunma odasının havasını bire bir yaşamadım" diyen Guti, "Ancak futbolcular teknik direktörden memnun değilse bu durum çok net hissedilir. Sadece antrenmanlarda değil, maçlara da yansır. Bence Xabi'nin şu anda ayrılmasının temel nedeni de buydu" ifadelerini kullandı.
"SONUÇLAR KÖTÜ DEĞİLDİ"
Alonso'nun sahadaki performansına da değinen Guti, istatistiklerin olumsuz bir tablo çizmediğini belirtti. "Oyun tarzı ya da takımın sahada yaptıkları açısından baktığımızda, yeni gördüğüm bir istatistiğe göre Hansi Flick, Barcelona'da 34 maçta Xabi ile aynı sonuçları elde etmiş. Bu da galibiyet sayısı açısından durumun kötü olmadığını gösteriyor" dedi.