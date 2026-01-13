Vinicius Junior, Lamine Yamal'ı şikayet etti

İspanya Süper Kupa finalinde tansiyon bir an olsun düşmedi. Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, final sırasında Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında hakeme şikayette bulundu.



Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası finalini Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kazanmıştı. Karşılaşmanın bir bölümünde savunmaya yardım etmek zorunda kalan Vinicius, Yamal'ı durdurmaya çalıştıktan sonra maçın hakemi Jose Munuera Montero'nun yanına gitti.



"YAMAL, HEP KENDİNİ YERE ATIYOR!"

Brezilyalı yıldızın,diyerek itiraz ettiği anlar canlı yayına yansıdı.Final boyunca iki oyuncu arasındaki gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Vinicius'un maç içinde Yamal'le alay ettiği, karşılaşma sonrasında ise Brezilyalı oyuncunundediği aktarıldı. İddialara göre Yamal'ınsözleri üzerine Vinicius'un genç oyuncunun üzerine doğru yöneldiği anlar da kameralara yansıdı.