Vinicius Junior, Lamine Yamal'ı şikayet etti

İspanya Süper Kupa finalinde Vinicius Junior, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ı "sürekli kendini yere atıyor" diyerek hakeme şikayet etti.

İspanya Süper Kupa finalinde tansiyon bir an olsun düşmedi. Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, final sırasında Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında hakeme şikayette bulundu.

Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası finalini Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kazanmıştı. Karşılaşmanın bir bölümünde savunmaya yardım etmek zorunda kalan Vinicius, Yamal'ı durdurmaya çalıştıktan sonra maçın hakemi Jose Munuera Montero'nun yanına gitti.

"YAMAL, HEP KENDİNİ YERE ATIYOR!" 



Brezilyalı yıldızın, "Daha önce de söyledim, Lamine sürekli simülasyon yapıyor, hep kendini yere atıyor" diyerek itiraz ettiği anlar canlı yayına yansıdı. 

EL CLASICO DA GERİLİM BİTMEDİ

Final boyunca iki oyuncu arasındaki gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Vinicius'un maç içinde Yamal'le alay ettiği, karşılaşma sonrasında ise Brezilyalı oyuncunun "Çok konuşuyorsun" dediği aktarıldı. İddialara göre Yamal'ın "Dışarıda görüşelim" sözleri üzerine Vinicius'un genç oyuncunun üzerine doğru yöneldiği anlar da kameralara yansıdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
