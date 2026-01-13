12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Freıxa'dan Real Madrid için Jose Mourinho benzetmesi!

Barcelona'nın eski yöneticilerinden Toni Freixa, Real Madrid'de Alvaro Arbeloa döneminin, Jose Mourinho etkisini yeniden hissettireceğini söyledi.

12 Ocak 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın eski yöneticilerinden Toni Freixa, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası göreve getirilen Alvaro Arbeloa hakkında dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Freixa, Madrid ekibinde Jose Mourinho etkisinin yeniden hissedileceğini savundu.

"BİZİ YENİ BİR MOURINHO DÖNEMİ BEKLİYOR"

Real Madrid, kısa süre önce teknik direktör Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıklamış, takımın başına Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Freixa, "Görünüşe göre bizi yeni bir Mourinho dönemi bekliyor. Uyarılmıştık" ifadelerini kullandı.



Mourinho, Real Madrid'i 2010-2013 yılları arasında çalıştırmış ve kulüpte iz bırakan bir dönem yaşamıştı. Deneyimli teknik adam şu anda Benfica'yı çalıştırıyor. Arbeloa ise Mourinho'nun Real Madrid'de görev yaptığı dönemde takımda savunma oyuncusu olarak forma giymişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
