Freıxa'dan Real Madrid için Jose Mourinho benzetmesi!

Barcelona'nın eski yöneticilerinden Toni Freixa, Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılığı sonrası göreve getirilen Alvaro Arbeloa hakkında dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Freixa, Madrid ekibinde Jose Mourinho etkisinin yeniden hissedileceğini savundu.



"BİZİ YENİ BİR MOURINHO DÖNEMİ BEKLİYOR"



Real Madrid, kısa süre önce teknik direktör Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıklamış, takımın başına Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Freixa, "Görünüşe göre bizi yeni bir Mourinho dönemi bekliyor. Uyarılmıştık" ifadelerini kullandı.

Mourinho, Real Madrid'i 2010-2013 yılları arasında çalıştırmış ve kulüpte iz bırakan bir dönem yaşamıştı. Deneyimli teknik adam şu anda Benfica'yı çalıştırıyor. Arbeloa ise Mourinho'nun Real Madrid'de görev yaptığı dönemde takımda savunma oyuncusu olarak forma giymişti.