Sakaryaspor, Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Oğuzhan Açıl ile karşılıklı görüşülerek yolların ayrıldığı bildirildi.
Açıklamada, Oğuzhan Açıl'a kulübe verdiği emek için teşekkür edilerek, kariyerinin devamında başarılar dilendi.
