İspanya La Liga'nın 19. haftasında Sevilla ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Celta Vigo 1-0 kazanarak önemli bir üç puanın sahibi oldu.



Karşılaşmanın tek golü 88. dakikada penaltıdan Marcos Alonso'dan geldi.



Bu sonuçla Claudio Giraldez yönetimindeki Celta Vigo, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Matias Almeyda'nın ekibi Sevilla ise galibiyet hasretini 3 maça taşımış oldu.



Ev sahibi ekipte Batista Mendy karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Marcao ise kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Celta Vigo puanını 29'a yükseltirken, Sevilla 20 puanda kaldı.



La Liga'nın bir sonraki haftasında Celta Vigo, Rayo Vallecano'yu sahasında ağırlayacak; Sevilla ise Elche deplasmanına konuk olacak.