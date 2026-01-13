Bruno Fernandes'in X hesabı ele geçirildi, ortalık karıştı!

Manchester United'ın Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'in X hesabının, FA Cup'ta Brighton & Hove Albion yenilgisi sonrası siber saldırıya uğradığı açıklandı.



Manchester United'ın kupadan 2-1'lik Brighton mağlubiyetiyle elenmesinin ardından, Bruno adına paylaşılan bir dizi provokatif içerik kısa sürede gündem oldu. Söz konusu paylaşımlarda, kulübün hissedarlarından INEOS'un "kulüpten gönderilmesi" çağrısı yapıldı. INEOS, iş insanı Jim Ratcliffe'e ait ve Manchester United'ın %25 hissesini elinde bulunduruyor.



ASILSIZ PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Hacklenen hesapta ayrıca, Bruno Fernandes'in 6. Lig ekibi Macclesfield'a transfer olacağına dair asılsız bir "duyuru" paylaşıldı; kripto para reklamları yayımlandı. Bunun yanı sıra, Como forması giyen futbolcu Alisha Lehmann ve porno oyuncusu Bonnie Blue'ya yönelik cinsel içerikli hakaretler ile içerik üreticisi/rapçi KSI'ya yönelik ırkçı bir ifade de yer aldı.Hack sürecinde, Fernandes adına Liverpool karşısında alınan 7-0'lık hezimete ait bir skor tabelası fotoğrafı da paylaşıldı.Manchester United kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada,ifadelerine yer verdi.Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, hackerlar tarafından atılan tüm paylaşımlar silindi ve hesap güvenliği yeniden sağlandı.