Bruno Fernandes'in X hesabı ele geçirildi, ortalık karıştı!

Manchester Unitedlı yıldız Bruno Fernandes'in X hesabı, Brighton & Hove Albion yenilgisi sonrası siber saldırıya uğradı; kulüp, paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu.

Bruno Fernandes'in X hesabı ele geçirildi, ortalık karıştı!
Manchester United'ın Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes'in X hesabının, FA Cup'ta Brighton & Hove Albion yenilgisi sonrası siber saldırıya uğradığı açıklandı.

Manchester United'ın kupadan 2-1'lik Brighton mağlubiyetiyle elenmesinin ardından, Bruno adına paylaşılan bir dizi provokatif içerik kısa sürede gündem oldu. Söz konusu paylaşımlarda, kulübün hissedarlarından INEOS'un "kulüpten gönderilmesi" çağrısı yapıldı. INEOS, iş insanı Jim Ratcliffe'e ait ve Manchester United'ın %25 hissesini elinde bulunduruyor.

ASILSIZ PAYLAŞIMLAR YAPILDI



Hacklenen hesapta ayrıca, Bruno Fernandes'in 6. Lig ekibi Macclesfield'a transfer olacağına dair asılsız bir "duyuru" paylaşıldı; kripto para reklamları yayımlandı. Bunun yanı sıra, Como forması giyen futbolcu Alisha Lehmann ve porno oyuncusu Bonnie Blue'ya yönelik cinsel içerikli hakaretler ile içerik üreticisi/rapçi KSI'ya yönelik ırkçı bir ifade de yer aldı. 

Hack sürecinde, Fernandes adına Liverpool karşısında alınan 7-0'lık hezimete ait bir skor tabelası fotoğrafı da paylaşıldı.

MANCHESTER UNITED'DAN AÇIKLAMA

Manchester United kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bruno Fernandes'in X hesabı ele geçirilmiştir. Taraftarların herhangi bir paylaşımla ya da özel mesajla etkileşime girmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, hackerlar tarafından atılan tüm paylaşımlar silindi ve hesap güvenliği yeniden sağlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
