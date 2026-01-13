12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Hull City, FA Cup'ta Chelsea ile eşleşti!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere FA Cup'ta 4'üncü turunda Chelsea ile eşleşti.

Hull City, FA Cup'ta Chelsea ile eşleşti!
İngiltere FA Cup'ta (İngiltere Federasyonu Kupası) 4'üncü tura yükselen Hull City, Chelsea'ye rakip oldu. 

FA Cup 3'üncü turunda sahasında Blackburn Rovers ile karşılaşan Hull City, penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayarak adını 4'üncü tura yazdırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, İngiltere FA Cup 4'üncü turundaki rakibi Chelsea oldu. İki takım 14 Şubat'ta bir üst tura yükselmek için karşı karşıya gelecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
