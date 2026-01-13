13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Mauro Icardi'nin gol sevinci davalık oldu

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçında attığı golün ardından yaşadığı sevinç davalık oldu.

13 Ocak 2026 09:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta attığı golün ardından jeneriklere giren bir hareket yapan Mauro Icardi'nin gol sevinci mahkemelik oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, fotoğrafçı Tolga Ovalı, Icardi'nin sevinç fotoğrafının kendisine ait olduğunu, Galatasaray Kulübü'nün fotoğrafı izinsiz kullanarak, tişört, anahtar, kart gibi ürünler çıkararak kendisini zarara uğrattığını belirtti.

Ovalı, Galatasaray kulübünden 500 bin lira tazminat talep ederek dava açtı.

Tolga Ovalı, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sundu. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

Mauro Icardi'nin o gol sevinci








TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
