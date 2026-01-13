13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
13:00
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
15:30
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
18:00
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Galatasaray için Frattesi iddiası!

Galatasaray için bir kez daha Davide Frattesi iddiası gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

calendar 13 Ocak 2026 10:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmaları hız kazanan Galatasaray'da Davide Frattesi iddiası gündeme bir kez daha geldi.

Inter forması giyen Frattesi, geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Okan Buruk bu iddiayı yalanlamıştı.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA


Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı oynanan maçın öncesinde konuşan Okan Buruk, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular." demişti.

MILANO'YA GİTTİ

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmaları kapsamında Milano'ya gitti. Kavukcu'nun İtalya seferiyle birlikte Davide Frattesi bir kez daha gündeme geldi.

FRATTESI İDDİASI

İtalyan medyasından Sport Mediaset'in haberine göre, Galatasaray, Inter forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye girecek.

Inter'de bu sezon aradığı süreyi bulamayan ve bu nedenle ayrılmak isteyen Frattesi, bu sezon 15 maçta 509 dakika süre buldu ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
