Galatasaray için Frattesi iddiası!

Transfer çalışmaları hız kazanan Galatasaray'da Davide Frattesi iddiası gündeme bir kez daha geldi.
Inter forması giyen Frattesi, geçtiğimiz haftalarda da Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Okan Buruk bu iddiayı yalanlamıştı.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'a karşı oynanan maçın öncesinde konuşan Okan Buruk, "Transferi ne kadar gizlerseniz o kadar iyi ama maalesef ülkemizde zor. İlgilendiğimiz oyuncularla ilgili haberler çıkıyor ama ilgilenmediğimiz oyuncularla ilgili de haberler çıkıyor. Frattesi önemli, değerli bir oyuncu. Hiçbir görüşmemiz olmadı. Çok beğendiğim bir oyuncu ama girişimimiz olmadı. Şu anda tam olarak o profilde bir oyuncu birinci hedefimiz değil. Birçok oyuncu çıkıyor. Yüzde 20'si 30'u doğru ama diğerleri hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular." demişti.
MILANO'YA GİTTİ
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer çalışmaları kapsamında Milano'ya gitti. Kavukcu'nun İtalya seferiyle birlikte Davide Frattesi bir kez daha gündeme geldi.
FRATTESI İDDİASI
İtalyan medyasından Sport Mediaset'in haberine göre, Galatasaray, Inter forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye girecek.
Inter'de bu sezon aradığı süreyi bulamayan ve bu nedenle ayrılmak isteyen Frattesi, bu sezon 15 maçta 509 dakika süre buldu ve 2 asist yaptı.
