12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Galatasaray'da orta sahaya alternatif: Denis Zakaria

Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, Monaco forması giyen Denis Zakaria'yı da alternatif listesine ekledi.

calendar 13 Ocak 2026 08:40
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray orta sahaya bir takviye yapmak için girişimlerine hız verdi.

LİSTEYE EKLENDİ

Galatasaray'da orta saha için transfer listesine Monaco forması giyen Denis Zakaria'nın da dahil olduğu öğrenildi.

Galatasaray, listenin üst sırasında yer alan isimlerden alacağı yanıta göre Zakaria için de hamle yapabilir.

PERFORMANSI, PİYASA DEĞERİ

Monaco forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen İsviçreli futbolcunun kulübü Monaco ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
