Galatasaray'da Singo belirsizliği

Galatasaray'da Wilfried Singo ile ilgili belirsizlik devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle 11 Kasım'dan bu yana forma giyemeyen ve bu süre içerisinde 14 maç kaçıran Fildişili savunma oyuncusunun sahalara ne zaman geri döneceği netlik kazanmadı.
Çalışmalarını sürdüren 25 yaşındaki futbolcunun 21 Ocak'ta Atletico Madrid'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında da oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Singo, 1 asist yaptı.
