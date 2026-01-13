Galatasaray'da Yusuf Demir tepkisi!

Galatasaray'da yolların ayrılması beklenen Yusuf Demir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
22 yaşındaki genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile oynanacak maçın kadrosunda yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun takımdan ayrılacağını açıkladığı Yusuf Demir'in kadroda yer alması taraftarın tepkisini çekti.
Transfer konusunda geç kalınması nedeniyle yönetime tepkili olan taraftarlar, takımdan ayrılacağı açıklanan Yusuf Demir'in kadroda yer almasını da plansızlık olarak yorumladı ve yönetime tepki gösterdi.
