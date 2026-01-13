12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
1-0
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
0-1
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
4-1
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
3-0
12 Ocak
Juventus-Cremonese
5-0

Mesut Özil'den Matteo Guendouzi'ye övgü

Mesut Özil, Guendouzi'nin Fenerbahçe için doğru bir transfer olduğunu, derbide kendini kanıtladığını ve bu kadronun Avrupa'da kupa kazanabilecek potansiyele sahip bulunduğunu söyledi.

calendar 13 Ocak 2026 08:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Mesut Özil'den Matteo Guendouzi'ye övgü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Matteo Guendouzi'yi Sabah Spor'a yorumladı.

"G.SARAY'A KARŞI KENDİSİNİ İSPAT ETTİ"

Bir dönem Arsenal'de birlikte forma giydiği Fransız futbolcunun çok yetenekli olduğunu söyleyen Mesut Özil, "Guendouzi gerçekten çok iyi bir futbolcu, önemli bir yıldız. Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. İlk maçta hem de G.Saray'a karşı kendisini zaten ispat etti. Nasıl bir kademe oyuncusu olduğunu herkese gösterdi" ifadesini kullandı.


"FARKLI ÖZELLİKLERİ OLAN BİR OYUNCU"

Fenerbahçe'nin doğru bir transfer yaptığını vurgulayan Mesut, "Koşan, mücadele eden, farklı özellikleri olan bir oyuncu. Guendouzi hem savunmada hem hücumda takımda çok etkili olacaktır" dedi.

"BU KADRO AVRUPA'DA KUPA ALMALI"

Kanarya'nın yeni hocası Tedesco'yu da değerlendiren 37 yaşındaki ünlü isim, şunları söyledi: "Takıma katkısı olumlu yönde oldu. Fenerbahçe'nin çok yetenekli oyuncuları var, güzel bir kadro kurdular. Son maçta Galatasaray'a karşı da gördük. Derbide pozitif bir oyun, doğru bir futbol vardı. Takım içerisindeki uyum ve enerji üst seviyede. Avrupa'da da başarılı olmak ve kupa kaldırmak önemli. İnşallah Avrupa'da başarılı olurlar."  

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
