Galatasaray'a Bernardo Silva için rakip

Manchester City forması giyen Bernardo Silva'ya yeni bir talip çıktı.
FABREGAS'TAN TALEP
Fichajes'te yer alan habere göre, İtalya Serie A ekiplerinden Como, Portekizli futbolcu ile ilgileniyor.
Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Bernardo Silva'nın transferini bizzat talep etti.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE
Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
SEZON PERFORMANSI
Eski takımı Benfica ile de adı geçen Bernardo Silva, Manchester City forması altında bu sezon 28 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
