12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Curry, Warriors'ın rol oyuncuları için: "Yükleri benden daha ağır"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Atlanta Hawks karşısında alınan 124-111'lik farklı mağlubiyetin ardından takımın rol oyuncularına destek veren açıklamalarda bulundu.

calendar 12 Ocak 2026 12:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Curry, Warriors'ın rol oyuncuları için: 'Yükleri benden daha ağır'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Atlanta Hawks karşısında alınan 124-111'lik farklı mağlubiyetin ardından takımın rol oyuncularına destek veren açıklamalarda bulundu.

Warriors, üst üste üçüncü galibiyetini alan Hawks karşısında ikinci yarıda oyundan tamamen düştü. Stephen Curry ve Jimmy Butler'ın 30'un üzerinde sayı üretmesine rağmen, Golden State Atlanta'nın temposuna ayak uyduramadı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Curry, Hawks'ın farkı açmasında hızlı oyun ve tempoyu yukarı çekmelerinin etkili olduğunu belirtti ve Atlanta'yı, Denver Nuggets'a karşı oynadıkları maçtaki benzer yaklaşımlarından dolayı tebrik etti.


Daha sonra Curry, bu maçta yalnızca 2 sayı atan Moses Moody ile 3 sayı üreten Brandin Podziemski hakkında konuştu. İki oyuncunun da istikrarsız performanslar nedeniyle Steve Kerr'in rotasyonunda sınırlı süreler aldığını kabul eden Curry, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolculuğun bir parçası. Buraya geldiklerinde her şey zaten spot ışıkları altındaydı. Muhtemelen benim kariyerimin başında hissettiğimden bile daha ağır bir yük hissediyorlar. Her maçtan sonra kendinizle dürüst olmanız, neyi daha iyi yapabileceğinizi sorgulamanız gerekiyor ama bunu yaparken özgüveninizi de kaybetmemelisiniz."

Moody ve Podziemski bu maçta 13 dakikadan fazla süre alamadı, ancak Curry onların sabırlı olması gerektiğini vurguladı:

"Bir sonraki maçta etki yaratma fırsatının geleceğini bilmelisiniz. Hızlı karar vermeli, boşsanız şut atmalı ve sonucu değil süreci düşünmelisiniz. Kısa vadede bize maç kazandıran, uzun vadede ise sizi daha iyi bir oyuncu yapan şey yaklaşımın kendisi."

Hawks maç boyunca 25 sayıya kadar farkı çıkardı. Warriors ise hücumda ciddi sorunlar yaşadı ve üç sayı çizgisinin gerisinden 42'de 10 isabetle (%23.8) oynadı.

Curry karşılaşmayı 31 sayı, 3 ribaund ve 5 asist ile tamamladı. Sahadan %52.4, üçlükten ise %27.3 isabet oranı yakaladı.

Kadrosunda Curry, Jimmy Butler ve Draymond Green gibi yıldızları barındıran Warriors'ta, rol oyuncularının baskı hissetmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten 37 yaşındaki süperstar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her şey kazanmakla ilgili. Bu zorlayıcı ama aynı zamanda karakter inşa eden bir süreç. Üzerimizde çok fazla ilgi var, çok fazla gürültü var. Bizi her gün takip eden tutkulu bir taraftar kitlemiz var."

Ama bunu benimsediğinizde kazanmak gerçekten çok eğlenceli. Bu ligde hiçbir şey garanti değil. Bu yüzden burada yarattığımız ortamın zorluklarıyla birlikte güzelliklerini de kabul etmek zorundasınız."

Bu ağır yenilgi sonrası Warriors 21-19'luk dereceye gerilerken, bir sonraki maçlarını 13 Ocak Salı gecesi Portland Trail Blazers'a karşı oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.