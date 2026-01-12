Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Atlanta Hawks karşısında alınan 124-111'lik farklı mağlubiyetin ardından takımın rol oyuncularına destek veren açıklamalarda bulundu.Warriors, üst üste üçüncü galibiyetini alan Hawks karşısında ikinci yarıda oyundan tamamen düştü. Stephen Curry ve Jimmy Butler'ın 30'un üzerinde sayı üretmesine rağmen, Golden State Atlanta'nın temposuna ayak uyduramadı.Maç sonrası basın toplantısında konuşan Curry, Hawks'ın farkı açmasında hızlı oyun ve tempoyu yukarı çekmelerinin etkili olduğunu belirtti ve Atlanta'yı, Denver Nuggets'a karşı oynadıkları maçtaki benzer yaklaşımlarından dolayı tebrik etti.Daha sonra Curry, bu maçta yalnızca 2 sayı atan Moses Moody ile 3 sayı üreten Brandin Podziemski hakkında konuştu. İki oyuncunun da istikrarsız performanslar nedeniyle Steve Kerr'in rotasyonunda sınırlı süreler aldığını kabul eden Curry, şu ifadeleri kullandı:Moody ve Podziemski bu maçta 13 dakikadan fazla süre alamadı, ancak Curry onların sabırlı olması gerektiğini vurguladı:Hawks maç boyunca 25 sayıya kadar farkı çıkardı. Warriors ise hücumda ciddi sorunlar yaşadı ve üç sayı çizgisinin gerisinden 42'de 10 isabetle (%23.8) oynadı.Curry karşılaşmayı 31 sayı, 3 ribaund ve 5 asist ile tamamladı. Sahadan %52.4, üçlükten ise %27.3 isabet oranı yakaladı.Kadrosunda Curry, Jimmy Butler ve Draymond Green gibi yıldızları barındıran Warriors'ta, rol oyuncularının baskı hissetmesinin kaçınılmaz olduğunu belirten 37 yaşındaki süperstar, sözlerini şöyle tamamladı:Ama bunu benimsediğinizde kazanmak gerçekten çok eğlenceli. Bu ligde hiçbir şey garanti değil. Bu yüzden burada yarattığımız ortamın zorluklarıyla birlikte güzelliklerini de kabul etmek zorundasınız."Bu ağır yenilgi sonrası Warriors 21-19'luk dereceye gerilerken, bir sonraki maçlarını 13 Ocak Salı gecesi Portland Trail Blazers'a karşı oynayacak.