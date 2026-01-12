Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan elde ettiği gelir!

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek 2026'ya kupayla başlamış oldu.
Sarı-Lacivertliler'in Süper Kupa'dan kasasına koyduğu rakam da ortaya çıktı.
100 MİLYON TL GELİR
Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, Sözcü'nün haberine göre organizasyondan yaklaşık 100 milyon lira gelir elde etti.
TFF AÇIKLAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna bağlı olarak hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacak.
Sarı-Lacivertliler'in Süper Kupa'dan kasasına koyduğu rakam da ortaya çıktı.
100 MİLYON TL GELİR
Süper Kupa şampiyonu Fenerbahçe, Sözcü'nün haberine göre organizasyondan yaklaşık 100 milyon lira gelir elde etti.
TFF AÇIKLAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sponsorluk ve bilet satışlarının bilançosuna bağlı olarak hasılatın netleşmesinin ardından rakamı resmen açıklayacak.