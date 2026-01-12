12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Altınordu deplasman seviyor

Altınordu, deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 yenerek iç saha kötü gidişini telafi etti ve kümede kalma umutlarını güçlendirdi

calendar 12 Ocak 2026 12:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu deplasman seviyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Erbaaspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, kümede kalma mücadelesinde umut tazeledi.

Bu sezon iç sahada rakiplerine puan veren İzmir temsilcisi deplasmandaki performansıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Grupta 19 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik, 11 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, topladığı 12 puanın 10'unu gurbette hanesine yazdırdı. Altınordu ligdeki 2'nci galibiyetini de evinden uzakta elde etti.

Dış saha puan tablosuna göre 14'üncü sırada yer bulan İzmir ekibi, iç sahada ise 19'uncu basamakta son sırada yer aldı. Kırmızı-lacivertli takım Torbalı'daki tesislerinde oynadığı 9 müsabakada 7 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 2 puan toplayabildi. Düşme hattındaki rakipleri Bucaspor 1928 ve Kepez Spor'un kazandığı haftada hata yapmayan Altınordu, 18'inci sırada kalmasına rağmen kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 8'den 5'e indirerek moral buldu. Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Ender Traş, 'Çalışmaya ve gelişmeye devam' mesajı paylaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
