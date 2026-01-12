12 Ocak
Beşiktaş, Agbadou ile anlaştı; Sıra Wolverhampton'da

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı ancak kulübü Wolverhampton ile transfer görüşmeleri devam ediyor.

12 Ocak 2026 11:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Agbadou ile anlaştı; Sıra Wolverhampton'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmanın merkezini güçlendirmek için düğmeye bastı.

Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson, David Jurasek, Gabriel Paulista ve Mert Günok ile yollarını ayırırken, tecrübeli oyuncu Necip Uysal da kadro dışı bırakıldı. Ancak siyah-beyazlılar henüz kadroya yeni bir oyuncu katamadı. Beşiktaş yönetimi, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir mesafe katetti.

Beşiktaş'ın, Wolverhampton forması giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmayı ciddi şekilde planladığı öğrenildi. Kartal'ın, 28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper ile sözleşme şartları konusunda anlaşma sağladığı ve kulübü Wolverhampton ile resmi transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.


PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için resmi teklifini sundu. Siyah-beyazlıların, 2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı ifade edildi. Wolverhampton cephesinin ise teklifin artırılmasını ve ödeme planında değişiklik yapılmasını talep ettiği bildirildi. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor ve Beşiktaş taraftarları, savunmanın yeni yıldızı için heyecanla gelişmeleri takip ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Wolverhampton forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, savunma performansının yanı sıra iki golle de skora katkı sağladı. 

  • KL
