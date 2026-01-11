11 Ocak
Keçiörengücü-Hatayspor
5-0
11 Ocak
Sarıyer-Iğdır FK
1-0
11 Ocak
Sivasspor-Erzurumspor
0-2
11 Ocak
Pendikspor-Bodrum FK
0-0
11 Ocak
Mönchengladbach-Augsburg
4-0
11 Ocak
Bayern Munih-Wolfsburg
8-1
11 Ocak
Rayo Vallecano-Mallorca
2-1
11 Ocak
Levante-Espanyol
1-1
11 Ocak
Barcelona-Real Madrid
22:00

Manchester United elendi! 44 yıl sonra bir ilk

İngiltere Federasyon Kupası üçüncü turunda Manchester United, sahasında Brighton'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

calendar 11 Ocak 2026 21:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Manchester United sahasında Brighton ile karşılaştı.
 
Old Trafford'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.
 
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Brajan Gruda ve 65. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Manchester United'ın tek golü 85. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi. Manchester United'da Shea Lacey 90. dakikada kırmızı kart gördü.
 
FERDİ VE ALTAY
 
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maçın tamamında sahada kalırken, Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
 
44 YIL SONRA BİR İLK
 
Manchester United, 1981-82 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda hem Federasyon Kupası hem de Lig Kupası'na katıldığı turda veda etti.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
