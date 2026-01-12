12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol, Igor Gorgonzola'yı konuk ediyor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Fenerbahçe Medicana, iyi gidişatını sürdürmenin peşinde.

calendar 12 Ocak 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol, Igor Gorgonzola'yı konuk ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, ⁠CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun dördüncü haftasında, 13 Ocak Salı günü İtalya'nın Igor Gorgonzola ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmada Yves Kalin (İsviçre) ve Ricardo Ferreira (Portekiz) hakem ikilisi görev alacak.

Ligde geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da set vermeden kazanan sarı-lacivertliler, grubunda lider konumda bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
