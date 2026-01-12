12 Ocak
Beşiktaş'ın Abraham kararı: "Ya 30 ya yokuz!"

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı isteyen Aston Villa'nın teklifine karşın tavrını net olarak koydu.

Beşiktaş'ın Abraham kararı: 'Ya 30 ya yokuz!'
Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, elindeki yıldızlardan birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...

Siyah-beyazlıların sezon başında Roma'dan 2 milyon Euro kiralama ve 13 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Tammy Abraham'a Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu.

"YA 30, YA YOKUZ"


İngiliz ekibinin 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Beşiktaş yönetiminin tavrı net.

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abraham'a sadece 30 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödenmesi halinde izin verilecek. Bu rakamın altındaki teklifler kabul edilmeyecek.

24 MAÇTA 12 GOL VE 3 ASİST

Siyah-beyazlı formayla 24 maça çıkan 28 yaşındaki forvet 12 gol atarken, 3 de asist yaptı. 

