Galatasaray'da büyük çile!

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Süper Kupa finalinde takımı Galatasaray'ı desteklemeye giden taraftar büyük sıkıntılar yaşadı.
Taraftarın yönlendirildiği stada çıkan yol kilitlendi! 17.00'de yan yolda olan Galatasaray taraftarı araçlarını bırakıp yürüyerek 18.50'de ancak Olimpiyat Stadı'na giriş yapabildi. Yaklaşık 2 bin 100 Galatasaray taraftarı bileti olmasına rağmen stada gidemedi ya da yaşanan zorluk sebebiyle vazgeçti! Bir de yönetimin yağmurluk tercihi de can sıktı.
Yönetici Bora Bahçetepe'nin organize ettiği ve taraftara dağıtılan kırmızı yağmurlukların kalitesiz ve ucuz olması büyük eleştiri aldı.
DURSUN ÖZBEK ÖZÜR DİLEDİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşananlarla ilgili pazar günü bir açıklama yaptı ve özür diledi.
Dursun Özbek, "Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır." ifadelerini kullandı.
