12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Galatasaray'da büyük çile!

Galatasaraylı taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye karşı oynanan Süper Kupa finalinde büyük sıkıntı yaşadı.

calendar 12 Ocak 2026 09:23
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da büyük çile!
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Süper Kupa finalinde takımı Galatasaray'ı desteklemeye giden taraftar büyük sıkıntılar yaşadı.

Taraftarın yönlendirildiği stada çıkan yol kilitlendi! 17.00'de yan yolda olan Galatasaray taraftarı araçlarını bırakıp yürüyerek 18.50'de ancak Olimpiyat Stadı'na giriş yapabildi. Yaklaşık 2 bin 100 Galatasaray taraftarı bileti olmasına rağmen stada gidemedi ya da yaşanan zorluk sebebiyle vazgeçti! Bir de yönetimin yağmurluk tercihi de can sıktı.

Yönetici Bora Bahçetepe'nin organize ettiği ve taraftara dağıtılan kırmızı yağmurlukların kalitesiz ve ucuz olması büyük eleştiri aldı.


DURSUN ÖZBEK ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşananlarla ilgili pazar günü bir açıklama yaptı ve özür diledi.

Dursun Özbek, "Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
