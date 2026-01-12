12 Ocak
Trabzonspor, Alanyaspor'dan iki oyuncuyu istiyor!

Trabzonspor, Alanyaspor'dan savunma oyuncusu Ümit Akdağ ve orta saha Maestro ile ilgileniyor.

Trabzonspor, Alanyaspor'dan iki oyuncuyu istiyor!
Trabzonspor, ligin ikinci yarısı öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Savunmasına Chibuike Nwaiwu takviyesi yapan bordo-mavililer, Serdar Saatçı'nın da ayrılığının ardından bu bölgeye bir takviye daha yapmak istiyor.

ALANYASPOR'DAN İKİ İSİM


Trabzonspor, savunma transferi için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile ilgileniyor.

Savunma ile birlikte orta sahaya da takviye planlayan Trabzonspor, yine Alanyaspor'dan Maestro'yu kadrosuna katmayı planlıyor.

ALANYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada; Ogundu, Maestro ve Ümit Akdağ için resmi teklif almadıklarını söylemişti.

Çavuşoğlu, "Oyuncularımız kıymetli ama kulübümüze resmi olarak gelen bir teklif yok. Söylentiler var, konuşulanlar var, menajerler üzerinden konuşuluyor ama kulübümüze ulaşmış resmi bir teklif bulunmuyor. Devre arası bizim için çok önemli. Devre arasında iyi oyuncu almak çok zor. Oyuncularımıza teklif gelirse ve burayı boşaltırsak sıkıntılı bir süreç yaşayabiliriz ama şu anda kulübümüze gelen resmi bir teklif yok." demişti.

BU HAFTA HAMLE

Trabzonspor'un, iki oyuncu için bu hafta önemli adımlar atması bekleniyor.

  • KL
