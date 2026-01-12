12 Ocak
Trabzonspor'da hedef Kevin Boma

Trabzonspor, Portekiz'de Estoril forması giyen savunma oyuncusu Kevin Boma ile ilgileniyor.

Trabzonspor'da hedef Kevin Boma
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken savunma hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi. Portekiz ekibi Estoril Praia'nın forması giyen 23 yaşındaki Kevin Boma, bordo- mavililerin radarına girdi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Trabzonspor genç stoperi kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulundu. Ancak bordomavililerin bu transferde yalnız olmadığı, Polonya ekibi Widzew Lodz'un da oyuncuyla yakından ilgilendiği belirtildi.

4 milyon Euro piyasa değerine sahip genç isim, sağ bekte de forma giyebiliyor. Sağ stoper sorununu Chibuike Nwaiwu'yu alarak çözen Trabzonspor'un, öncelik verdiği sol stoper pozisyonu için Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ile görüşme halinde olduğu belirtildi.


