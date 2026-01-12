Derbide saha dışında Sadettin Saran imzası!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine kupanın yanı sıra organizasyon yeteneği ile de damga vurdu.
Olimpiyat Stadı'nda 35 bin yağmurluk, 35 bin küçük F.Bahçe bayrağı ve bin büyük bayrak dağıtıldı.
Sarı-lacivertli kulüp toplamda 15 milyon TL'lik maliyetin altına girdi. Bu maliyetin tamamını Başkan
Sadettin Saran karşıladı. Fikir ve organizasyonun sahibi ise yönetim kurulu üyesi Adem Köz oldu.
Köz, "Bu iş tek bir kişinin değil; yağmurda, soğukta F.Bahçe için orada olan 35 bin yüreğin, sınır tanımayan tribün emekçilerinin ve birlikte hareket eden büyük bir ekibin işiydi. Benim için asıl kıy metli olan, taraftarımızın kendini yalnız hissetmemesi ve F.Bahçe duruşunun tribünde hissedilmesiydi. Süper Kupa'da hep birlikte başardık, daha güzellerini yine birlikte yapacağız" diye konuştu.
Olimpiyat Stadı'nda 35 bin yağmurluk, 35 bin küçük F.Bahçe bayrağı ve bin büyük bayrak dağıtıldı.
Sarı-lacivertli kulüp toplamda 15 milyon TL'lik maliyetin altına girdi. Bu maliyetin tamamını Başkan
Sadettin Saran karşıladı. Fikir ve organizasyonun sahibi ise yönetim kurulu üyesi Adem Köz oldu.
Köz, "Bu iş tek bir kişinin değil; yağmurda, soğukta F.Bahçe için orada olan 35 bin yüreğin, sınır tanımayan tribün emekçilerinin ve birlikte hareket eden büyük bir ekibin işiydi. Benim için asıl kıy metli olan, taraftarımızın kendini yalnız hissetmemesi ve F.Bahçe duruşunun tribünde hissedilmesiydi. Süper Kupa'da hep birlikte başardık, daha güzellerini yine birlikte yapacağız" diye konuştu.