12 Ocak
Manisa FK-Ümraniye
20:00
12 Ocak
Sevilla-Celta Vigo
23:00
12 Ocak
Liverpool-Barnsley
22:45
20 Ocak
Salford City-Swindon Town
22:45
12 Ocak
Genoa-Cagliari
20:30
12 Ocak
Juventus-Cremonese
22:45

Derbide saha dışında Sadettin Saran imzası!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Sadettin Saran'ın desteğiyle yapılan tribün organizasyonuyla birlik ve gücünü bir kez daha gösterdi.

12 Ocak 2026 08:49
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Derbide saha dışında Sadettin Saran imzası!
Fenerbahçe, Galatasaray derbisine kupanın yanı sıra organizasyon yeteneği ile de damga vurdu.

Olimpiyat Stadı'nda 35 bin yağmurluk, 35 bin küçük F.Bahçe bayrağı ve bin büyük bayrak dağıtıldı.

Sarı-lacivertli kulüp toplamda 15 milyon TL'lik maliyetin altına girdi. Bu maliyetin tamamını Başkan
Sadettin Saran karşıladı. Fikir ve organizasyonun sahibi ise yönetim kurulu üyesi Adem Köz oldu.


Köz, "Bu iş tek bir kişinin değil; yağmurda, soğukta F.Bahçe için orada olan 35 bin yüreğin, sınır tanımayan tribün emekçilerinin ve birlikte hareket eden büyük bir ekibin işiydi. Benim için asıl kıy metli olan, taraftarımızın kendini yalnız hissetmemesi ve F.Bahçe duruşunun tribünde hissedilmesiydi. Süper Kupa'da hep birlikte başardık, daha güzellerini yine birlikte yapacağız" diye konuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
