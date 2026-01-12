12 Ocak
Beşiktaş'ta David Jurasek ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek'in sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş'ta David Jurasek ile yollarını ayırdı
Kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek'le yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüp, oyuncuyla sözleşmenin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.

Jurasek, siyah-beyazlılarda bu sezon 17 müsabakada süre almıştı.

KARİYERİ

25 yaşındaki Çekyalı futbolcu Beşiktaş ve Benfica'nın yanı sıra Hoffenheim ile Slavia Prag'da da forma giymişti.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
