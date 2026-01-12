Beşiktaş'ta David Jurasek ile yollarını ayırdı

Kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş, yaz transfer döneminde Benfica'dan satın alma opsiyonu ile kiralanan David Jurasek'le yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüp, oyuncuyla sözleşmenin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi.
Jurasek, siyah-beyazlılarda bu sezon 17 müsabakada süre almıştı.
KARİYERİ
25 yaşındaki Çekyalı futbolcu Beşiktaş ve Benfica'nın yanı sıra Hoffenheim ile Slavia Prag'da da forma giymişti.
