"Gönüllerin Fatihi" Tedesco

Fenerbahçeli futbolculara şampiyonluğa inanmayı öğreten Tedesco, "Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıran adam" olmasına rağmen kupa seremonisinde geri plana çekilmesi ile de geceye damgasını vurdu.

calendar 12 Ocak 2026 08:43
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
'Gönüllerin Fatihi' Tedesco
Galatasaray derbisi sona erdiğinde herkes Matteo Guendouzi'yi konuşuyordu...

Bir adam vardı ki kendini geri plana çekip, sahneyi Süper Kupa şampiyonu futbolcularına bıraktı. Oysa şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıran adam Domenico Tedesco'ydu. Oyuncularının gözlerindeki eski ışığı geri getirdi, takımı bir aile yaptı ve en önemlisi şampiyonluğa inanmayı öğretti.

HER YERDE BAŞARILI


Savunmada duvar gibi bir istikrar, hücumda üretkenlik ve etkinlik patlaması...

İlk yarıyı namağlup tamamlayan, tam 12 yıl sonra gelen Süper Kupa zaferiyle hasreti sonlandıran Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de zirve iddiasını sürdürüyor. Bu başarının mimarı Tedesco, mütevazı kişiliğiyle, oyuncularına duyduğu derin saygıyla bu kez kupa seremonisinde coşkuyu kenarda sessizce izledi.

YENİ LİDER VE UMUT

Tedesco, "Sevinmek onların hakkı. Sahada savaşan, ter döken, her şeyi göze alan onlar. Benim için bu taraftarların hocası olmak büyük bir zevk ve onur. Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum" diyerek bir kez daha gönülleri fethetti.

Tedesco sadece bir teknik direktör değil, Fenerbahçe'de artık sarı-lacivertli camia için bir lider, bir baba, bir umut var.  

