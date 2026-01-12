'Gönüllerin Fatihi' Tedesco

Galatasaray derbisi sona erdiğinde herkes Matteo Guendouzi'yi konuşuyordu...
Bir adam vardı ki kendini geri plana çekip, sahneyi Süper Kupa şampiyonu futbolcularına bıraktı. Oysa şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldıran adam Domenico Tedesco'ydu. Oyuncularının gözlerindeki eski ışığı geri getirdi, takımı bir aile yaptı ve en önemlisi şampiyonluğa inanmayı öğretti.
HER YERDE BAŞARILI
Savunmada duvar gibi bir istikrar, hücumda üretkenlik ve etkinlik patlaması...
İlk yarıyı namağlup tamamlayan, tam 12 yıl sonra gelen Süper Kupa zaferiyle hasreti sonlandıran Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de zirve iddiasını sürdürüyor. Bu başarının mimarı Tedesco, mütevazı kişiliğiyle, oyuncularına duyduğu derin saygıyla bu kez kupa seremonisinde coşkuyu kenarda sessizce izledi.
YENİ LİDER VE UMUT
Tedesco, "Sevinmek onların hakkı. Sahada savaşan, ter döken, her şeyi göze alan onlar. Benim için bu taraftarların hocası olmak büyük bir zevk ve onur. Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum" diyerek bir kez daha gönülleri fethetti.
Tedesco sadece bir teknik direktör değil, Fenerbahçe'de artık sarı-lacivertli camia için bir lider, bir baba, bir umut var.
