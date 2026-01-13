Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Güzel, keyifli bir maç oldu. Puan da alabilir, kupada iddialı bir konuma gelebilirdik." dedi.



Karafırtınalar, Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem Galatasaray'ı hem de futbolcularını tebrik etti.



"GÜZEL, KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

Kendilerine destek veren taraftara teşekkür eden Karafırtınalar,dedi.Karafırtınalar, takımın oyunundan memnun olduğunu, bu performansı lige taşımaları halinde başarılı olacaklarını kaydetti.Taraftarların sonuçtan olmasa da oyun olarak sahadan memnun ayrıldığını dile getiren Karafırtınalar, oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmeye çalıştıklarını aktardı.