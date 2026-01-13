13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
1-286'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Sait Karafırtınalar: "Güzel, keyifli bir maç oldu"

Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

calendar 13 Ocak 2026 23:52
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sait Karafırtınalar: 'Güzel, keyifli bir maç oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Güzel, keyifli bir maç oldu. Puan da alabilir, kupada iddialı bir konuma gelebilirdik." dedi.

Karafırtınalar, Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem Galatasaray'ı hem de futbolcularını tebrik etti.

"GÜZEL, KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"



Kendilerine destek veren taraftara teşekkür eden Karafırtınalar, "Güzel, keyifli bir maç oldu. Puan da alabilir, kupada iddialı bir konuma gelebilirdik. Netice'de Türkiye'nin en iyi takımlarından Galatasaray'a karşı oynuyorsunuz. Arada 2 lig var. 5'li savunma ve geçiş oyununu tercih ettik. Duran toptan gol olmasaydı, ilerleyen dakikalarda daha geniş alanlar bulabilir ve şu an farklı bir şey konuşuyor olabilirdik." dedi.

Karafırtınalar, takımın oyunundan memnun olduğunu, bu performansı lige taşımaları halinde başarılı olacaklarını kaydetti.

Taraftarların sonuçtan olmasa da oyun olarak sahadan memnun ayrıldığını dile getiren Karafırtınalar, oyunu çirkinleştirmeden mücadele etmeye çalıştıklarını aktardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
