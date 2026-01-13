13 Ocak
Fethiyespor - Galatasaray: 11'ler

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek.

13 Ocak 2026 19:13 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2026 19:52
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fethiyespor - Galatasaray: 11'ler
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında 13 Ocak Salı günü deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak.

Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Eren Özyemişcioğlu oldu. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

11'LER



Fethiyespor: Arda, Samet, Oğuz, Berkay Can, Ali Mert, İrfan, Şahan, Cihan, Berat, Melih, Muhammet.

Galatasaray: Günay, Sanchez, Arda, Kazımcan, Eren, Kaan, Lemina, Yusuf, Gökdeniz, Ahmed, Icardi.



Kupaya sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, Muğla temsilcisini mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Fethiyespor karşısında rotasyon yaparak Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde az süre verilen futbolcuları oynatması bekleniyor.

Fethiyespor ise A Grubu'ndaki ilk maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı.

KAZANMA SERİSİ BAŞLATMA PEŞİNDE

Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. 

Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.

Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
