13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
1-2
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
3-2
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
3-0
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
2-1
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
0-0ERT
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
1-286'
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
0-1

Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe maçı için itiraf!

Galatasaray'da Kaan Ayhan, Türkiye Kupası'nda oynadıkları Fethiyespor maçının ardından konuştu.

calendar 13 Ocak 2026 22:59 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2026 00:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kaan Ayhan'dan Fenerbahçe maçı için itiraf!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, deplasmanda oynadığı Fethiyespor maçının ardından sarı-kırmızılı ekibin deneyimli savunmacısı Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

"FETHİYESPOR CAMİASINA GEÇMİŞ OLSUN"

Karşılaşma öncesinde yaşanan bir kazaya değinen Kaan Ayhan, "Maçtan önce küçük bir kaza olduğunu öğrendik. Çok ciddi bir şey yoktur umarım. Fethiye camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe maçını da değerlendiren tecrübeli futbolcu, kupa maçlarının zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bu tür maçlar kağıt üzerinde kolay gibi görünebilir ama sahaya çıkıp oynamak gerekiyor. Arkamızda bir mağlubiyet vardı, ister istemez aklımızdaydı. Sahada yeni bir takım görüntüsü vardı. Bazı pas opsiyonlarına alışık olmadığımız için oyunu istediğimiz gibi bitiremedik."

"HAFTA SONU YENİDEN GALİBİYET ALMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonu oynanacak lig maçına da değinen Kaan Ayhan, "Yüksek moralle hafta sonu yeniden galibiyet almak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
