Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde serisini sürdürdü!

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İtalya ekibi Novara'yı konuk etti.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 3-2'lik skorla kazandı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Igor Gorgonzola: Cambi, Herbots, Bonifacio, Tolok, Ishikawa, Squarcini (De Nardi, Leonardi, Alsmeier, Melli, Carraro, Van Avermaet)
Setler: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10
Süre: 118 dakika (26, 29, 20, 28,15)
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler, 3-2'lik skorla kazandı ve CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4 yaptı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Yves Kalın (İsviçre), Ricardo Ferreira (Portekiz)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem, Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, Milankovic, Arelya Karasoy, Aslı Kalaç, Bedart-Ghani)
Igor Gorgonzola: Cambi, Herbots, Bonifacio, Tolok, Ishikawa, Squarcini (De Nardi, Leonardi, Alsmeier, Melli, Carraro, Van Avermaet)
Setler: 20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10
Süre: 118 dakika (26, 29, 20, 28,15)