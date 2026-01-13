Alvaro Arbeloa'dan Jose Mourinho için flaş itiraf!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, görevdeki ilk basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Jose Mourinho ile kıyaslanmasına net bir yanıt vererek, "Eğer Mourinho olmak isteseydim, çok ağır bir şekilde başarısız olurdum" dedi.





"SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM"



Göreve geliş sürecini de anlatan Arbeloa, Real Madrid yedek kulübesine oturacağını resmi açıklamadan dakikalar önce öğrendiğini ifade etti. "Dün öğleden sonra bana bu sorumluluğu almamı istediklerini söylediler. Bu benim için çok özel bir gün ama aynı zamanda ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımın da farkındayım" diye konuştu.

Mourinho ile henüz konuşmadığını belirten Arbeloa, Portekizli teknik adamın kariyerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:42 yaşındaki teknik adam, kulüple olan bağını vurgulayarak,dedi.Arbeloa, selefi Xabi Alonso ile de görüştüğünü belirterek,ifadelerini kullandı.Takımın mevcut durumuna değinen genç teknik adam, soyunma odasına güvendiğini belirtti:Altyapıya da ayrı bir parantez açan Arbeloa, Real Madrid altyapısını "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirdi ve genç oyunculara kapısının açık olduğunu söyledi.Basın toplantısında Vinícius Junior'a da özel bir bölüm ayıran Arbeloa,dedi.Son olarak kondisyoner Antonio Pintus'un yeniden teknik ekibe katılmasını değerlendiren Arbeloa,sözleriyle açıklamalarını noktaladı.Real Madrid'de Arbeloa dönemi resmen başlarken, genç teknik adamın mesajı netti: