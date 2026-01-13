13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
0-019'
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Alvaro Arbeloa'dan Jose Mourinho için flaş itiraf!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, ilk basın toplantısında Jose Mourinho kıyaslamalarına yanıt vererek, "Mourinho olmaya çalışsam çok ağır bir şekilde başarısız olurdum, ben Arbeloa olacağım" dedi.

calendar 13 Ocak 2026 17:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Alvaro Arbeloa'dan Jose Mourinho için flaş itiraf!
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, görevdeki ilk basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, Jose Mourinho ile kıyaslanmasına net bir yanıt vererek, "Eğer Mourinho olmak isteseydim, çok ağır bir şekilde başarısız olurdum" dedi.

"SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM"

Göreve geliş sürecini de anlatan Arbeloa, Real Madrid yedek kulübesine oturacağını resmi açıklamadan dakikalar önce öğrendiğini ifade etti. "Dün öğleden sonra bana bu sorumluluğu almamı istediklerini söylediler. Bu benim için çok özel bir gün ama aynı zamanda ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımın da farkındayım" diye konuştu.



"MOURINHO OLMAYA ÇALIŞSAM BAŞARISIZ OLURDUM"

Mourinho ile henüz konuşmadığını belirten Arbeloa, Portekizli teknik adamın kariyerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

"Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı. Mourinho benim üzerimde çok büyük etki bıraktı, hala içimde taşıyorum. Ama ben Alvaro Arbeloa olacağım. Başarısızlıktan korkmuyorum, hiçbir zaman da korkmadım. Mourinho olmaya çalışsam feci şekilde başarısız olurdum."

"BURASI BENİM EVİM"

42 yaşındaki teknik adam, kulüple olan bağını vurgulayarak, "Bu kulüpte 20 yılım geçti. Real Madrid'de geçirdiğim her gün özeldi. Bugün de öyle. Burası benim evim ve her zaman öyle kalacak" dedi.

XABI ALONSO AÇIKLAMASI

Arbeloa, selefi Xabi Alonso ile de görüştüğünü belirterek, "Aramızdaki dostluğu herkes biliyor. Birbirimizi çok seviyor ve saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU KULÜP KAZANMAYI ZORUNLU KILAR"

Takımın mevcut durumuna değinen genç teknik adam, soyunma odasına güvendiğini belirtti:

"Harika bir kadromuz var. Real Madrid'i tarihin en büyük kulübü yapan şey, kazanma kültürüdür. Bu kulüp kazanmayı, tekrar kazanmayı ve yeniden kazanmayı zorunlu kılar."

Altyapıya da ayrı bir parantez açan Arbeloa, Real Madrid altyapısını "dünyanın en iyisi" olarak nitelendirdi ve genç oyunculara kapısının açık olduğunu söyledi.

VINICUS JUNIOR İÇİN ÖVGÜ

Basın toplantısında Vinícius Junior'a da özel bir bölüm ayıran Arbeloa, "Vinicius gibi dünyanın en belirleyici oyuncularından birine sahip olmak büyük bir şans. Gülümseyen, oyundan keyif alan, fark yaratan Vinicius'u görmek istiyoruz" dedi.

"ONUNLA ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR AYRICALIK"

Son olarak kondisyoner Antonio Pintus'un yeniden teknik ekibe katılmasını değerlendiren Arbeloa, "Beş Şampiyonlar Ligi kazanmış, dünyanın en iyilerinden biri. Onunla çalışmak büyük bir ayrıcalık" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Real Madrid'de Arbeloa dönemi resmen başlarken, genç teknik adamın mesajı netti:

"Bu herkes için yeni bir başlangıç."

