Burak Yılmaz çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Gaziantep FK, Kocaelispor'u konuk etti.



Maçın 12. dakikasında VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'da Tayyip Talha Sanuç direkt kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan'ın kararına çok sinirledi.



Burak Yılmaz'ın sözlü itirazlarının şiddeti arttı ve hakemin üzerine yürüdü. Yılmaz'ın yardımcıları araya girerek genç teknik direktörü sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Burak Pakkan bir kırmızı kart da Burak Yılmaz'a gösterdi.



Burak Yılmaz tribüne giderken bu kez 4. hakemin üzerine yürümeye çalıştı bu kez güvenlik görevlileri araya girdi.



