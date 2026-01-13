13 Ocak
Fethiyespor-Galatasaray
20:30
13 Ocak
Alanyaspor-Karagümrük
2-2
13 Ocak
Başakşehir-Boluspor
2-1
13 Ocak
Gaziantep FK-Kocaelispor
1-0
13 Ocak
VfB Stuttgart-E. Frankfurt
20:30
13 Ocak
B. Dortmund-Werder Bremen
22:30
13 Ocak
Mainz 05-FC Heidenheim
22:30
13 Ocak
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
13 Ocak
Real Sociedad-Osasuna
23:00
13 Ocak
Deportivo La Coruna-Atletico Madrid
23:00

Burak Yılmaz çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü!

Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'u konuk eden Gaziantep FK'da teknik direktör Burak Yılmaz hakemin kararına sinirlenince Burak Pakkan'ın üzerine yürüdü. Yılmaz'ın yardımcıları araya girdi.

calendar 13 Ocak 2026 18:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz çıldırdı! Hakemin üzerine yürüdü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Gaziantep FK, Kocaelispor'u konuk etti.

Maçın 12. dakikasında VAR incelemesinin ardından Gaziantep FK'da Tayyip Talha Sanuç direkt kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz, hakem Burak Pakkan'ın kararına çok sinirledi.

Burak Yılmaz'ın sözlü itirazlarının şiddeti arttı ve hakemin üzerine yürüdü. Yılmaz'ın yardımcıları araya girerek genç teknik direktörü sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Burak Pakkan bir kırmızı kart da Burak Yılmaz'a gösterdi.

Burak Yılmaz tribüne giderken bu kez 4. hakemin üzerine yürümeye çalıştı bu kez güvenlik görevlileri araya girdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.